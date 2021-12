Zo správania Felixa Slováčka nemá Gelemová vôbec dobrý pocit. Odvtedy, čo vyšlo najavo, že expartnerka ženatého muzikanta sa stretáva s novým mužom, sa totiž rozpútalo peklo. Vianoce už saxofonista opäť strávil so svojou zákonitou manželkou Dádou. Bývalú milenku však kontaktovať neprestal. „Naše vzťahy s Felixom prešli vyhrotením. Jeho stupňujúce sa vyhrážky a nepredvídateľnosť jeho správania, ktoré sa začalo blížiť k stalkovaniu, ma donútili adekvátne reagovať,“ priznala českému Blesku vystresovaná maliarka.

„Oslovila som preto advokáta, pretože nič iného mi nezostávalo. S jeho pomocou som podnikla kroky na ochranu môjho súkromia,“ prezradila Gelemová s tým, že by si veľmi priala, aby sa situácia upokojila. Právnikovi poskytla esemesky od jej ex Felixa. „Klientke som popísal konkrétne možnosti a poradil, akým spôsobom by mala s pánom Slováčkom komunikovať,“ povedal právnik.

Hudobník a saxofonista Felix Slováček oslavoval narodeniny aj s Gelemovou