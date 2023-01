Herman začínal ako redaktor Televíznych novín, keď mal iba 21 rokov. Neskôr pracoval na relácii Lampáreň, v ktorej 13 rokov riešil podnety bežných občanov. Posledné roky moderoval reláciu Reflex a venoval sa aj Nadácii Markízy. Na jeseň 2022 dal prekvapivo zbohom Markíze a prestúpil do RTVS.

Patrik Herman si pred nástupom do RTVS išiel vyčistiť hlavu do zahraničia. Zdroj: archív PLUS 7 DNÍ

Tam nastúpil 1. januára 2023. Pred pár dňami prebehlo médiami, že stále nemá reláciu. Kde je pravda? „Aj v tomto prípade platí, že neverte všetkému, čo sa objaví v novinách. Pracuje sa na tom, je to niečo nové, čo pripravuje RTVS, tak to potrebuje trošku dlhší čas na prípravu. Nastúpil som 1. januára, nefunguje to tak, aby som hneď 1. 1. bol na obrazovke. Pracujeme na tvári nového projektu, vymýšľa sa názov, pripravuje sa koncepcia. Televízia sa snaží o to, aby som sa dostal na obrazovku v priebehu marca,” povedal nám Herman s tým, že viac prezradiť zatiaľ nemôže.

Moderátor sa podieľa aj na nadácii RTVS. „Je to výzva. Tomu som veľmi rád a ďalšia vec je to, že okrem moderovania a charity, ktorej som sa venoval 30 rokov, som mentor pre nových redaktorov, moderátorov. Tu som zistil, že som asi došiel do toho veku, že čas nezastavím (úsmev). Budem pri výbere nových tvárí televízie aj pri ich štarte do práce,” dodal.



"Sme veľmi radi, že Patrik Herman posilnil rady sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS a v súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti mladším kolegom ako mentor. Popri tom sa intenzívne venuje aj rozvíjaniu charitatívnej činnosti, kde začal pracovať aj na projekte Nadácie RTVS. V priebehu marca sa divákom opäť prihovorí aj z televíznych obrazoviek v jednej z profilových publicistických relácii, na ktorej príprave už intenzívne spolupracuje. Relácia bude súčasťou pripravovaných zmien vo vysielaní spravodajstva a publicistiky a vizuálneho a obsahového refrešu spravodajského okruhu :24," prezardil nám PR manažér Sekcia komunikácie RTVS Filip Púchovský.