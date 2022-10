To, že niekdajšia hviezda televízie Markíza Martina Šimkovičová (51) sa kedysi dala na maľovanie obrazov, je známe už nejaký ten čas. No a najnovšie k tomuto umeniu pričuchla aj jej dcéra Sofia (9).

Martina Šimkovičová patrila dlhé roky medzi tie osobnosti slovenského šoubiznisu, ktorým všetko vychádzalo podľa predstáv, akoby v ich živote ani neexistovali problémy. Ako to však býva, každý raz za čas zažije väčšiu či menšiu búrku a výnimkou nie je ani sympatická blondínka.



Martina vyzerá skutočne skvostne. Zdroj: facebook

Bývalá politička totiž po trinásťročnom manželstve riešila v roku 2018 rozvod s manželom Igorom a vrásky na čele jej robila aj luxusná vila v rakúskom Prellenkirchene. Po čase z nej odišla do neďalekého Kittsee, kde si žije spokojný život. Moderuje v internetovej televízii Slovan a okrem toho sa venuje maľovaniu obrazov. „Maľovať bol môj plán. Psychohygiena,“ otvorene nám priznala exmarkizáčka ešte v decembri 2018. No a vyzerá to tak, že v jej šľapajach ide aj jej 9-ročná dcéra Sofia. „Je krásne, keď dieťa tvorí,“ zverila sa najnovšie Šimkovičová na svojom Facebooku, kde priložila aj fotku ako dôkaz. Tá ju zachytáva s dcérkou v jej ateliéri, ako spolu pózujú pred hotovým dielom jej talentovanej dcérky.



