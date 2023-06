Andy Timková kedysi patrila medzi najväčšie markizácke hviezdy. Moderovala Teleráno, Hodinu pravdy či Pevnosť Boyard. V roku 2006 však dala televízii navždy zbohom. Keď moderovanie zavesila na klinec, začala sa naplno venovať zdravej výžive a alternatívnej medicíne. Už dlhé roky žije po boku manžela, exkolegu Stana Pavlíka. Presne pred týždňom sa s fanúšikmi podelila o smutnú správu, keď jej zomrela mama. Pár dní nato zaháňala smútok na párty v centre mesta, keď prijala pozvanie na oslavu narodenín Marcela Nemca.

Chlorella chráni pred civilizačnými ochoreniami - propaguje ju aj Andy. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdqJoDNKcm4/

„Mamina mi zomrela 5. júna. Bolo to také čakané/nečakané. Lekári nám povedali, že pri tomto type nádoru (mala nádor na mozgu) je to rýchle a naozaj to bolo na môj vkus až príliš rýchle. Moja mama však bola pri plnom vedomí, nemala bolesti. Jedna doktorka mi povedala, že je zázrak, že nemala bolesti. Mala 82 rokov, bola zmierená a bola veľmi dobrý pacient, dobre to zvládla a teraz to musíme zvládnuť my! Je to smutné, ale zároveň vnímam, že je to život a prirodzená vec,” povedala nám Andy, keď sme ju stretli na oslave.



