FOTO Exmanželka Miša Hudáka po dlhej dobe v spoločnosti: Pozrite sa, ako DNES vyzerá!

To, že moderátor Michal Hudák (51) sa rozvádza, sa prevalilo ešte pred vyše desiatimi rokmi, v marci 2010. S manželkou Editou, s ktorou má dve deti, Šimona a Evu, sa dohodol, že pôjdu od seba. Moderátor, ktorý sa zviditeľnil počas prvej reality šou Dievča za milión (2004), si krátko na to našiel partnerku. Jeho ex má tiež vlastný život a nedávno, keď ešte neplatil zákaz vychádzania a neboli prísne opatrenia, sa ukázala v spoločnosti.