Andy Kraus tvoril dlhé roky s manželkou Danielou a ich dvomi deťmi ideálnu rodinku, ktorá si nažívala v harmónii vo vile v rakúskom Prellerkirchene. No potom prišiel zlom. V októbri 2016 prasklo, že scenárista si začal románik s herečkou Natáliou Puklušovou (36). A veci nabrali rýchly spád. Odsťahoval sa od rodiny do bytu v Bratislave, s manželkou začali riešiť rozvod a hoci to s mladou kolegyňou po chvíli ukončil, 17-ročné manželstvo sa mu už zachrániť nepodarilo. V minulosti obaja tvrdili, že medzi nimi panujú korektné vzťahy a vyjadrovali sa o sebe s úctou a s rešpektom, no na ich rozvodovom pojednávaní to idylicky vždy nevyzeralo. Po ťahaniciach sa však napokon v novembri 2017 rozviedli.

Andy Kraus s manželkou Jankou. Zdroj: Profimedia

Odvtedy prešli už viac ako 4 roky. Andy Kraus sa opäť zaľúbil do blondínky Janky a v roku 2019 sa im narodila dcérka Adelka. V auguste 2020 si dokonca povedali svoje áno. A čo jeho ex? Daniela naďalej býva v dedinke v Rakúsku a takmer sa nezmenila. Je stále verná svojej blond farbe. Minulý rok si koncom leta zmenila profilovú fotku na Facebooku a treba uznať, že vyzerá skvele.

