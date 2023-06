Farmárske hrdličky tvoria pár už od súťaže, kde obaja súťažili a kde sa aj napokon až po uši zamilovali. Vybočili tak z tradície, pri ktorej si väčšina týchto zaľúbencov po skončení šou uvedomí, že ich vzťah v reálnom živote budúcnosť nemá. Pár si dokonca splnil sen o spoločnom bývaní, ktoré si zariadili presne podľa svojich predstáv. V lete 2022 si totiž kúpili starý byt v Žiline a svojpomocne si ho zrekonštruovali. Ich vzťahom neotriaslo ani Xéniino účinkovanie v predošlej sérii Survivora.

Lukáš a Xénia na spoločnej dovolenke na Tenerife. Zdroj: Instagram/lukas.stanislav

Najnovšie však jemná blondínka zverejnila pikantnú fotku s frajerom, na ktorej jej spod červeného saténového župančeka vykúka erotická bielizeň. Fanúšikovia dvojice síce dráždivý záber pochválili, no našli sa aj takí, ktorým tento „nový štýl” príliš nesedel. „Tvoja krásna tvárička sa k tomu vôbec nehodí. Niečo, ako keď Grace Kelly povedali na rolu, že je ,too intelligent'. Proste v sebe nemáš tú ,de*ku',” znelo v komentári. „Sú veci, ktoré by mali ostať iba pre jej partnera,” napísala istá Bianka.