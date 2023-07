Mladučká Sára na Farme 12 nezaujala iba svojou pracovitosťou, ale najmä románikom s arogantným Erikom Zahorjanom. Dvojica však nepatrila k svetlým výnimkám a po skončení farmárskej rozprávky si dala definitívne zbohom. Sára, ktorá v tom čase tvrdila, že sa chce venovať sebarozvoju, si bleskovo našla novú lásku. S urasteným fešákom tvorila pár len krátko, stihli však oznámiť radostnú novinu o Sárinom tehotenstve. Nanešťastie ani tento vzťah farmárke nevyšiel, otec dieťatka ju totiž opustil krátko pred pôrodom.

Na Farme prežili s Erikom vášnivý románik. Zdroj: tv markíza

„Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu,“ vyznala sa vtedy na svojom profile. Minulý rok v septembri brunetka porodila synčeka Matiasa, a napriek všetkým pádom dnes žiari šťastím. Popri povinnostiach slobodnej matky si Sára našla čas aj sama na seba. Aktívne cvičí a výsledky sú naozaj krásne. Pri pohľade na jej postavu by si asi nikto nepomyslel, že je maminou, ktorá len nedávno rodila.

Aktívna mamina sa nedávno s fanúšikmi podelila o milý záber so synčekom, ktorý si ale vyslúžil viac ako nepríjemný komentár narážajúci na otca jej dieťaťa. "Začína sa podobať na Erika, či?", opýtal sa istý Samuel. Fitnesku to nenechalo chladnou a na komentár zareagovala: "Konšpirácie si nechaj na nejaké sci-fi filmy, pretože je to zbytočné a hlavne nevhodné a trápne. Ak ešte niekto má potrebu pátrať po jeho otcovi, pozrite si na mojom profile fotku z roku 2021."

