Sára, odkedy je doma z Farmy, sa dala na cvičenie. V tom stále pokračuje a síce už niečo zhodila, no ľudia jej stále vyčítajú kilá navyše. „Často čítam komentáre na moju postavu ako: mala by si tak ešte 10 kg dať dole, vyzeráš ako mužatka, začni cvičiť niečo normálne, to taký zadok má mať 21-ročná baba? Máš veľké stehná, tu si vyzerala ako tehotná,” zverila sa Sára na Instagrame s poriadne nechutnými útokmi.

„Jediné, čo na to odpoviem, je: áno, máte pravdu, je to tak. Nie som ideálna, viem to. No napriek tomu trénujem úžasnú komunitu žien, ktoré sa chcú cítiť lepšie vo svojom tele tak ako aj ja. Nie preto, aby som sa páčila niekomu, ale preto, aby som sa v prvom rade páčila sebe," reagovala exfarmárka.

