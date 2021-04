FOTO Exfarmárka Sára má NOVÉHO FRAJERA: Pozrite, akého má chlapa! Veď je to úplný opak Erika

Počas markizáckej šou to bola láska ako hrom. Erik a Sára sa do seba na Farme bezhlavo zaľúbili, pred kamerami mali viackrát sex a sľúbili si, že budú spolu aj v súkromí. To im však, ako sa dalo čakať, nevydržalo. Brunetka však už nesmúti a exfarmárka je znova zamilovaná.