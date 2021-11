Do vily Love Island prišiel sebavedomý Filip s obrovským egom. Ako sa ukázalo, už pred tým sa poznal s Aichou, no otvorene povedal, že vzťahom by to nikdy nenazval.

Keď Aicha zbadala, že do vily prišiel Filip, takmer skolabovala. Moderátorka Nikol Moravcová ho následne síce predstavila ako jej ex, no on sa okamžite ohradil. ,,Vzťah? Neviem, či to bol vzťah, ale oukej. Čo raz skončilo, to pre mňa skončilo," krútil hlavou Filip. ,,My sme spolu nikdy oficiálne nechodili," hapkala Aicha. Po párovaní sa stretla s dievčatami a povedala im, ako to medzi nimi vlastne bolo. ,,To je posledný chalan, s ktorým som spala, jak som sem išla. A ešte za mnou ku*va dôjde a predstaví sa mi!" šokovane reagovala Aicha. Filip všetkým povedal, že s ňou nikdy vzťah nemal a spolu boli maximálne štyrikrát, čo Aichu dorazilo. ,,Aha, takže štyrikrát?" krútila hlavou exotická kráska, ktorá tvrdí, že síce spolu nechodili, no intímne boli oveľa viac spolu ako tvrdí on.

Filipa si diváci veľmi neobľúbili. Zdroj: tv markíza

Filip následne dostal možnosť zobrať na rande akékoľvek dievča z vily. Rozhodol sa pre Nikol. No to, čo predviedol na romantickej večeri, by nechcela zažiť žiadna žena. Neustále sa olizoval, hádzal zvodné pohľady a viackárt pred jej očami zhodil Vildu. Filip totiž nedokázal pochopiť, ako je možné, že Nikol dáva prednosť Vildovi pred ním. A to Nikol dorazilo... Dokonca jej neustále opakoval, že s Aichou sa videl pred rokom, hoci exotická kráska tvrdila, že sa videli krátko pred jej odchodom do šou.

Sebavedomý a namyslelný futbalista si nezískal ani sympatie divákov. Na druhý deň ho však čakala ďalšia debata s Aichou. ,,Že sme sa videli štyrikrát v živote si povedal?" chrsla mu Aicha do tváre. ,,Štyri alebo päť? Či koľko?" arogantne jej odpovedal Filip. ,,Veľmi nechápem, prečo si tu, pretože všade ťa mám zablokovaného, mám s tebou nejaký problém," začala vážny rozhovor. Filip však nechápal, za čo ho viní. ,,Ja som ti volala, že nemôžem zohnať taxík, čakala som sama v noci v tme!" vytiahla na neho Aicha. ,,Ja som to nevedel, ja som už spal. Vtedy som bol v inom stave, ja si to ani nepamätám," reagoval flegmaticky jej bývalý milenec, ktorý spomenul neznámeho muža, od ktorého mala v noci odchádzať. ,,Ja som s nikým neodchádzala! On mi zobral veci, lebo sa nasral a vyhodil ma odtiaľ! Ja som ti potom volala, ty si mi povedal, že o ničom nevieš a potom ti niekto v pozadí kričal, vypni ju, ty si ma vypol a potom si to už nezdvihol. Volala som ti, že ma vyhodil odtiaľ, že si neviem zohnať taxík a s kým iným som to mala riešiť? S kým som spala? S tebou," vytiahla špinu Aicha, no Filip dokola tvrdil, že už vtedy bol medzi nimi koniec. ,,Ja som to bral iba na kamarátskej báze, že ťa rešpektujem a to je všetko," dodal. O čom presne sa bavili a kto Aichu vyhodil, už neprezradili. Viac uvidíte večer na Voyo.

