Komička Eva Evelyn Kramerová (30) sa zviditeľnila už pred rokmi vďaka svojmu slávnemu videu o kunách, ktoré pozná azda každý. Vďaka nemu získala množstvo fanúšikov na sociálnej sieti a postupne si ju všimli aj televízie. Jej kariéra začala raketovo stúpať. Dnes je z nej úspešná a dobre zarábajúca tvár televízie Markíza, no nie každý vie, že luxus si užívala odmalička.

Ľudia začali Evelyn spoznávať na vystúpeniach stand up comedy, keď Eva Kramerová týždeň čo týždeň vtipnými príhodami zabávala davy po celej Bratislave. Svoj dar reči a prirodzený talent neskôr využila na nakrúcanie vlastných autentických videí, v ktorých vystupovala v rôznych podobách „typických“ Sloveniek. Či už to bola rola dedinskej Gity, ktorá skypovala s neposlušným manželom Jozefom, alebo to bola klasická postava hlúpej blondíny Evelyn. Najväčší boom však prišiel v roku 2014, keď natočila dnes už legendárne video o chorvátskych kunách.

Vďaka tomu si ju všimli aj televízie a blondínka sa objavila v jojkárskom seriáli Svet podľa Evelyn a neskôr aj vo filme Cuky Luky. Následne sa objavila v šou Let´s Dance, kde predviedla, že aj bacuľky vedia byť na parkete dračice, a dokonca nahradila Kvetu Horváthovú ako moderátorka Farmy. Momentálne hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome. Niet divu, že blondínka si užíva zaslúžený luxus, na ktorý si vlastnou drinou zarobila. Býva v štýlovom byte, v ktorom má takmer všetko ružové, a jazdí na drahom džípe.

Evelyn dostala šancu moderovať reality šou Farma. Zdroj: tv markíza

Kto je vlastne Eva Kramerová? Blondínka pochádza z Oravy, konkrétne z Vyšného Kubína. Už odmalička si žila ako v bavlnke. Rodičia ju poslali študovať do Ameriky, čo si v tom čase rozhodne nemohol dovoliť len tak niekto. Z USA si to potom namierila aj do Portugalska, kde strávila nejaký čas. V Bratislave potom vyštudovala vysokú školu v odbore andragogika a neskôr sa venovala aj marketingovej komunikácii. Priezvisko Kramerová používa len niekoľko rokov. Jej rodičia sa totižto zosobášili, až keď mala 18 rokov, takže mnohí ju viac poznajú pod priezviskom Gloneková. ,,Moji rodičia sa zobrali, až keď som mala osemnásť. Dovtedy žili nadivoko (smiech). Po ich svadbe som si vzala ocinovo meno, po prvé – dosť sa na neho podobám, po druhé – aby som mu urobila radosť. Som teda Kramerová,” priznala dávnejšie pre týždenník Šarm.

Evelyn Kramerová. Zdroj: Instagram

Jej rodičia Eva a Martin Kramerovci sú v Kubíne dobre známi. Obaja podnikajú, majú vlastné firmy so širokou škálou pôsobností, maloobchod s mäsom, syrami či ovocím a zeleninou a v dedine majú hneď niekoľko pozemkov. Jej otec dokonca vlastní známy chatový penzión v Dolnom Kubíne, ktorý je turistami veľmi vyhľadávaný. Je teda jasné, že domáce zázemie mala Eva veľmi dobré. Evelyn si však postupne na celý svoj luxus, v ktorom žije, zarobila sama. Dokonca od roku 2015 podniká a má vlastnú firmu. Prostredníctvom portálu FinStat vidieť, že čo sa týka financií, je na tom viac ako dobre a jej tržby neustále stúpajú. Vďaka projektom, v ktorých sa objavila, si mohla zabezpečiť luxusné bývanie, drahého tátoša a nemusí šetriť ani na módnych výstrelkoch, ktoré tak miluje.