V najnovšej časti relácie RTVS Záhady tela bude hosťom nielen Zdena Studenková, ale aj moderátorka Eva Evelyn Kramerová. Moderátor Marián Miezga jej povie, nech ukáže, čo dokáže s jazykom. Evelyn vyplazí jazyk a ukáže, ako ho vie v ústach ohnúť a zvlniť. Nato sa hneď zapojí aj Zdenka a povie, že to dokáže každý. V hľadisku to každý začne skúšať.

Herečka Zdena Studenková a komička Eva Kramerová. Zdroj: RTVS

No potom všetkých totálne šokuje Studenková, ktorá predvedie, že dokáže dať k sebe svoje lakte vnútornou stranou tak, aby sa dotýkali. „No ja mám, ako tie...“ začne hapkať Evelyn, ktorá chce poukázať na to, že jej to komplikuje väčšie poprsie a preto svoje ruky nemôže vytočiť tak ako Zdena. „Dať k sebe lakte, otočiť ich a tlieskať nimi,“vysvetľuje ďalej Evelyn, ktorej sa to napriek veľkej snahe nepodarilo.

