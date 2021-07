FOTO Evelyn sa VYCAPILA na paddleboard: Všetci sa aj tak dívali iba na jej POSTAVU v PLAVKÁCH ×

Komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová (31) si to znova namierila do Chorvátska, kde si užíva slnko a more. Okrem toho sa však dala aj na obľúbený vodný šport.