Komička Eva Evelyn Kramerová (31) spolu s kamarátom komikom Ferom Jokom (31) vyrazila na výlet na Orave. Poriadne si to užili a blondínka si vyskúšala, čo znamená mať „vítr ve vlasech“.

Evelyn a Fero sú už roky najlepšími kamarátmi. Keď im to čas dovolí, radi spolu trávia voľné chvíle a fanúšikom na sociálnej sieti zverejňujú vtipné a zážitkové videá. Cez víkend spolu vyrazili na najdlhšiu a najmodernejšiu lanovú dráhu v strednej a východnej Európe.

Komička a moderátorka Evelyn. Zdroj: Instagram E. K.

Evelyn prekonala strach a išla do toho. Zviezla sa 1 200 metrov do doliny. Výraz jej tváre hovorí za všetko a podľa jej slov od veľkého kričania praskali bubienky. Adrenalínový zážitok však určite stál za to.

