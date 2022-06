Niekoľko mesiacov si diváci užívali nedeľný večer pri pozeraní tanečnej šou Let's Dance. Keď sa skončila, Markíza do vysielania zaradila novinku, ktorá sa po celom svete teší obrovskej sledovanosti – Lego Masters. Princípom projektu je stavanie zaujímavých skladačiek z lega na rôzne témy a s rôznymi pravidlami a obmedzeniami. Žiaľ, hoci sa na to fanúšikovia týchto stavebníc mimoriadne tešili, prišlo veľké sklamanie, čo sa odzrkadlilo na veľmi biednej sledovanosti. V obrovskom šoku je z toho aj česká Nova, ktorá na takéto zlé čísla v prime time nie je vôbec zvyknutá.

Evelyn v Lego Masters. Zdroj: tv markíza

Milovníkov Lega najviac odrovnalo to, že na konci relácie krásne výtvory, ktoré súťažiaci hodiny skladali, Evelyn jednoducho rozmlátila bejzbalkou. „Názorná ukážka a rovno aj s praxou, ako sa naše deti majú správať k legu a ostatným hračkám,“ hromžil jeden z divákov a negatívnych komentárov každou minútou pribúdalo. „Tešila som sa, že konečne niečo s chalanmi (10 a 8 rokov) pozrieme spolu, a úplné sklamanie. Nechápali, prečo to ničia, a keď mám pravdu povedať, tak ani ja,“ ozvala sa sklamaná mamička. „Osem hodín niečo skladať, aby to potom hodili o zem alebo roztrieskali palicou, mi nepripadá ako veľmi zmysluplná zábava,“ reagoval ďalší divák.

Televízie dôvody rozbíjania vysvetľovali takto: „Modely sa rozbíjali bejzbalovou pálkou, pádom z výšky a výbuchom. Hodnotil sa totiž aj efekt zániku stavby, na ktorej súťažiaci pracovali dlhých osem hodín. Spomalené zábery potom odhalili, že aj v ničení sa skrýva neuveriteľná krása.“ No neskôr sa ozvali aj takí, že druhá epizóda, ktorú už ponúka streamovacia služba Voyo, je oveľa lepšia. Slováci by tak mohli dať projektu ešte jednu šancu.

Nadšencov lega však neoslovilo ani moderovanie Evelyn. „V zahraničí je moderátorom chlapík, ktorý dabuje Batmana v Lego príbehu. Vidno, že tieto stavebnice miluje, má k tomu vzťah a rozumie sa tomu. Nie ako Evelyn! Nepripadá mi vôbec vtipná, je ukričaná a miestami mám pocit, že pozerám Farmu,“ zhodnotili diváci jej výkon. V ďalších komentároch začali polemizovať, či po tomto jej nevydarenom moderovaní Markíza neprehodnotí aj novú moderátorku Farmy. Evelyn totiž na tomto poste v roku 2018 nahradila ostrieľanú Kvetku Horváthovú, ktorú fanúšikovia farmárskej šou zbožňovali. Že by televízia zvážila jej veľký comeback? Skalní priaznivci by tento krok určite ocenili, keďže odchod Kvety ich vtedy veľmi zarmútil a dodnes si na Evelyn nezvykli. „Úspešnosť formátu nie je možné hodnotiť ihneď po odvysielaní prvej časti. Reality šou Farma je aktuálne v štádiu príprav. Na komentovanie detailov ohľadom programu je ešte priskoro,” reaguje Markíza.

