Ajurvéda je inak označovaná aj ako matka medicíny či medicína zdravia a dlhovekosti. Jej počiatok siaha až 5 000 rokov späť v čase do Indie, no jej zánik vôbec nehrozí, populárnou sa čoraz viac stáva aj na Slovensku a riadia sa ňou mnohé celebrity. Na ajurvédske centrá nedajú dopustiť Jozef Vajda, Katarína Knechtová, Zuzana Plačková, Diana Mórová či Petra Polnišová. Mórová absolvovala na Srí Lanke masáže, detoxikáciu tela aj cvičenia jogy zamerané na dýchanie. Reset organizmu v Indii absolvoval Vajda už štyrikrát. Dvanásťdňový detoxikačný pobyt mu pomohol prečistiť telo a upokojiť myseľ. Po celý čas totiž nejedol mäso, nepil alkohol, veľa spal, plával, meditoval a cvičil jogu. Z pobytu na Srí Lanke sa len nedávno vrátila aj Plačková. „Áno, tu schudnete, aj keby ste nechceli,” napísala Zuza.

Petra Polnišová a Evelyn Zdroj: Instagram

Polnišovej pobyt v ajurvédskom centre pomohol s problémami so štítnou žľazou. „Rozhodla som sa ísť na tri týždne na ajurvédsku kliniku do Siófoku v Maďarsku, kde sa tomu venujú komplexne, prečisťujú telo, robia jeho reštart. Nie je to len diéta, ale aj masáže, tlakové, olejové, cvičenia, kúry, sauny, všeličo. Absolvovala som napríklad procedúru hermana na prečistenie žalúdka, to pijete každé ráno prepúšťané maslo ghí, ktoré by malo v žalúdku nasávať toxíny a na piaty deň vás to nechajú vyvrátiť. Aj takéto veci sa tam diali, bolo to ,bizar‘,” povedala v roku 2014 pre unilabs.sk.

Evelyn Kramerová Zdroj: instagram

A zrejme práve Polnišová vnukla komičke Evelyn, s ktorou robia spoločné podcasty, túto myšlienku – ísť sa očistiť a zrelaxovať. „Evelyn sa rozhodla opäť poriadne zatočiť s kilami a odišla na rovnakú ajurvédsku kliniku do Maďarska, v ktorej bola aj Petra. Počas tohto pobytu chce výrazne schudnúť,” dozvedeli sme sa z nášho zdroja. Po návrate sa blondínka určite postavou veľmi rada pochváli.