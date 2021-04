Evelyn bola dlhé roky známa tým, že mala blond vlasy. Tie si najnovšie rozhodla mierne stmaviť, a tak zašla do salónu. „Zmena je život, uvidíme, bojím sa,” zverila sa v krátkom videu, keď už sedela v kaderníckom kresle. „Neviem, ako vy, ale ja som chytila takú mániu, ako všetko otvorili. Okamžite zmena farby vlasov, okamžite choď na pery,” prezradila Eva na Instagrame.

Evelyn ešte ako blondínka. Zdroj: tv markíza

„Áno, dlho som sa na to odhodlávala, mám ich vytetované. Mám telové pery a strašne som chcela, aby boli ako čerešňa. Bola som na lip brush, nechcela som si dať napichať pery a som teraz rada, že som si to dala, lebo sa nemusím rúžovať a vôbec to nebolelo. Baby, odporúčam,” prezradila vynovená Evelyn. Ktovie, či za zmenou jej vlasov bude stáť aj nejaký nový chlap...

Prečítajte si tiež: