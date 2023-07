Evelyn si kúpila spomínaný byt na lukratívnejšej adrese ešte v decembri 2021. Nehnuteľnosť Evy sa nachádza priamo v historickom centre Bratislavy. Ide o svetlý dvojizbák so strešnou priestrannou terasou a s jedinečným výhľadom na Bratislavský hrad. Dispozícia bytu pozostáva zo vstupnej chodby, z obývacej izby s kuchynským kútom, zo spálne, z kúpeľne a terasy s úložným priestorom. Celková plocha nehnuteľnosti, ktorá sa skutočne dá nazvať kráľovstvom, má 132 m², z čoho si úžitková plocha ukrajuje 71 m² a krásna terasa 61 m².

Evelyn sa chopila príležitosti a pustila sa svojpomocne do prerábky. Zdroj: Instagram @evelynjefresh

Celá paráda sa rozkladá v novej nadstavbe na 5. poschodí zrenovovaného domu z roku 1924. Nachádza sa neďaleko pešej zóny, nábrežia Dunaja a novej oblasti Nivy. Evelyn sa pri jeho kúpe takmer pred dvomi rokmi riadne buchla po vrecku.

„Cena takéhoto bytu sa môže pohybovať od 350 000 do 400 000 eur. No ak takýchto bytov v Starom Meste nie je veľa a sú vyhľadávané byty s terasou, tak cena pokojne mohla byť nadstavená a mohla sa šplhať až do 500 000 eur. Je to pekný a veľkopriestorový byt. Na dvojizbový je nadštandardne veľký,“ prezradil v tom čase týždenníku Šarm realitný maklér Re/Max Andrej Churý. Blondínke sa však nepozdával pôvodný interiér, a tak sa rozhodla pre kompletnú prerábku.

Evelyn Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cc5AetMqgHB/

„Už som z toho šedivá, viackrát som si povedala, keby sa mi o to nejaký chlap postaral, že by som to nemusela riešiť sama. Pustila som sa do toho, zrazu som začala s tou prerábkou a potom som už len musela reagovať na rôzne skutočnosti, ako meniť podlahu, vysťahovať sa, je toho dosť, lebo mám aj prácu teraz a do toho tá prerábka. Chodila som po kamoškách, no nedávno som si prenajala na dva mesiace byt, aby som bola sama v pokoji. Musela som odísť, lebo z bytu je všetko preč. Dúfam, že do mesiaca to stihnem, ale to asi nie je reálne a všetci sa mi teraz budú smiať! Som však optimistka,” prezradila nám v rozhovore na začiatku júna.

Evelyn dokonca nedávno zdieľala jeden záber svojho prerobeného bytu, ktorý jej zmenili na nepoznanie! Dýcha totiž okázalým luxusom oproti pôvodnému stavu.

Na snímke moderátori Matej Cifra a Eva Kramerová počas 4. ročníka Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Pod strechami starej Bratislavy práve vzniká náš najnovší projekt. Krásny podkrovný priestor, ktorý však už na prvý pohľad ťažilo príliš veľa druhov dreva aj laminátu. Tmavé trámy nedávali vyniknúť otvorenému krovu, čo nám pripadalo ako príliš veľká škoda. Nie sme zástancovia pretierania prírodných materiálov, no v tomto prípade nebolo nad čím uvažovať. Jediným priznaným drevom budú odteraz iba krásne masívne parkety, také, aké k starému mestu patria. Priestor sa okamžite prevzdušnil, odľahčil a dosiahli sme trošku želaný ‚galerijný‘ čistý vzhľad. Najväčším prianím klientky bolo zbaviť sa tzv. ‚mlynárskych‘ schodov vedúcich na strešnú terasu. Vyriešili sme ich nábytkovo-schodovou zostavou, čím okrem menej chatárskeho efektu získame kopu úložného priestoru, no stále pri zachovaní minimalistického vzhľadu,“ znie popis spred pár dní na profile firmy, ktorá realizuje interiéry a ktorá sa zhostila prerábky práve Evelyninho bytu.

„Miesto ‚masívneho‘ vchodu do spálne sme vybrali presvetlené sklenené dvere v oceľovej konštrukcii. V čiernej farbe ich posledné roky vídame často, no veľmi sme sa tešili na projekt, kde ich použijeme presne takto – biele a elegantné. Obývací priestor tak získa svetlo z opačnej svetovej strany a taktiež trošku nikde nekončiaci efekt. Milujeme miesta, kde sa život netočí okolo televízora. Všimli ste si, že tu chýba? A chýba skutočne?“ Tak tu sa bude bývať ako v bavlnke, čo poviete?



Prečítajte si tiež: