Evelyn už pár dní zarezáva na prípravách markizáckej Farmy, ktorú moderuje aj tento rok. Počas krátkej pauzy si na chvíľu odbehla do Karlových Varov, kde sa zúčastnila na jednej promo akcii po boku Jána Koleníka, Táne Pauhofovej či exmissky Denisy Mendrejovej. „Ajoooj, Papulky! Pozdravuje vás pani ‚športová elegancia‘. Influencujem vo Varoch,“ napísala Evelyn na Instagrame a priložila aj záber ako dôkaz.

Evelyn na nových fotkách do Farmy 13. Zdroj: TV Markíza

Na ňom pózuje na balkóne hotela, na sebe má čierne večerné šaty a v ruke cukríkovú kabelku. K nej si zladila aj tenisky. No to nie je všetko. Moderátorka rafinovane vystrčila nohu spod šiat, ako to majú vo zvyku svetové hviezdy či profesionálne modelky. Ohlasy na túto fotku nedali na seba dlho čakať a blondínka s ňou zožala úspech.

„Dobre to máš, Evelyn, ‚šmrncovná fotečka‘,“ reagovala jej fanúšička Simma. „Šaty robia človeka, si super kočka,“ pridala sa ďalšia. Treba uznať, že Evelyn to v tomto šate naozaj seklo.

