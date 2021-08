„Evelyn sa rozhodla opäť poriadne zatočiť s kilami a odišla na rovnakú ajurvédsku kliniku do Maďarska, v ktorej bola aj Petra. Počas tohto pobytu chce výrazne schudnúť,” dozvedeli sme sa v máji od nášho zdroja. Blondínka prišla z kliniky výrazne schudnutá a začala sa chváliť postavou v bikinách. Zrejme tým inšpirovala aj iné krásky, pretože na ajurvédsku kliniku do Maďarska teraz zavítali aj speváčka Tina a Zuzana Plačková.

Zuzana Plačková sa rozhodla schudnúť. Zdroj: Instagram queen.plackova

,,Som na ajurvédskej klinike v Maďarsku. Je to klinika, ktorá spája ajurvédu, čínsku tradičnú medicínu, ale aj klasickú medicínu. Strava je vegetariánska a celý deň má človek individuálny harmonogram. Práve som na fyzioterapii, ale mávam aj akupunktúru, manuálnu terapiu a denne aj dvakrát gymnastiku. Prečo som tu? Hormonálny systém (bolestivá menštruácia) a trávenie...," podelila sa o svoj pobyt Tina s fanúšikmi.

Speváčka Tina je na klinike v Maďarsku. Zdroj: MATEJ KALINA

,,Je to tu to teda o dosť iné ako na Srí Lanke... Prvá vec, čo sa mi nepáčila, že raňajky a obed sú formou bufetu, čo je za mňa veľmi zlé. Takže na raňajky radšej ani chodiť nebudem. No a prvá procedúra má byť pre mňa hodina jógy. Izba je v pohode, aj tak ju budem meniť, chcela som Penthause, ale je obsadený... ," nahrala video Plačková.