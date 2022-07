Historicky prvá Farma štartovala v roku 2011 a prvou víťazkou sa stala playmate Andrea Járová. Odvtedy sa na rôznych statkoch vystriedalo neskutočné množstvo súťažiacich, ktorí si vďaka reality šou vydupali malé miesto v slovenskom šoubiznise. A hoci sa za tie roky menili tváre farmárov, súťažné podmienky, lokality farmy či dokonca sa zmenil aj hlavný hospodár, keďže v prvej sérii ním bol Pavol Mikécz a od druhej už Martin Bagar, jedinou stálou súčasťou od samého začiatku bola moderátorka Kvetka Horváthová. K spomínanému projektu neodmysliteľne patrila a verní fanúšikovia by si už iba ťažko predstavili v tejto úlohe niekoho iného. A predsa došlo k zmene. V roku 2018 ju nahradila komička Evelyn.

V roku 2018 sa Kveta Horváthová z Farmy porúčala a nahradila ju Evelyn. Zdroj: tv markíza

Fanúšikovia šou si dlho na túto zmenu nevedeli zvyknúť a ešte aj počas minuloročnej Farmy ju neustále porovnávali s ostrieľanou Kvetkou. Komička si zlizla kritiku aj za jej výkony v živých prenosoch a svoje nedostatky si aj sama uvedomovala, pretože viackrát absolvovala moderátorské kurzy. Našli sa však aj takí, ktorí si ju obľúbili a zrejme aj preto jej Markíza len nedávno zverila ďalší projekt – Lego Masters. V ňom sa však na ňu zvalila ešte horšia kritika ako vo Farme. Už vtedy si viacerí dávali otázku, či jej to zavarilo natoľko a príde definitívne o flek na Farme.

Evelyn ako moderátorka Farmy končí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CUhWXAqMVuH/

V septembri totiž Markíza štartuje už so 14. sériou tejto mimoriadne obľúbenej šou a ako sa zrejme dalo čakať, televízia oznámila novinku. Evelyn už ako moderátorku neuvidíte! A neuveríte, kto ju nahradí. Ak viacerí dúfali v to, že naspäť sa vráti Horváthová, ostanú sklamaní a možno aj príjemne prekvapení. Novým moderátorom sa stal ,,tatušo” z Oteckov Marek Fašiang. „Úlohu moderátora som sa rozhodol prijať, pretože Farma patrí dlhé roky k najsledovanejším programom Markízy a je pre mňa česť a zároveň veľká profesijná výzva byť je súčasťou. Presvedčila ma dôvera ľudí, ktorí za projektom stoja, nový formát tejto šou ako aj fakt, že mám rád prírodu, zvieratá a hry. Najviac sa teším na natáčanie v exteriéri, konfrontácie s rôznymi typmi ľudí a na ochutnávku absolútne bio – eko homemade produktov, ktorými dúfam, že ma farmári ponúknu," teší sa Fašiang.

Novým moderátorom bude Marek Fašiang (vpravo). Zdroj: tv markíza

A ako to zobrala Evelyn? „Boli to krásne 4 roky môjho života a som za ne Televízii Markíza, ale najmä skvelým kolegom nesmierne vďačná. Je čas sa posunúť a inak ako zmenou sa posunúť nedá. Vnímam to ale ako mimoriadne priaznivú zmenu a projektu a môjmu nástupcovi držím palce,“ povedala komička.

