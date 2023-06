Presne v posledný marcový deň ešte v roku 2020 zomrela uznávaná herečka, vdova po hercovi Františkovi Zvaríkovi († 87), Eva Krížiková († 85). Odišla pokojne, v spánku, v malackej nemocnici. Krížiková sa pred rokmi stiahla do ústrania a zostala žiť v dome pri bratislavskom Slavíne, ktorý kedysi obývala s manželom, rovnako slávnym hercom Františkom Zvaríkom. Po jeho smrti (v auguste 2008, pozn. red.) jej zdravie už tak neslúžilo. Slávna herečka odišla žiť do luxusného seniorcentra na Záhorí. Eva na doskách, ktoré znamenajú svet, vytvorila vyše 90 postáv.

Eva Krížiková Zdroj: Archív NMH

Postupne sa začala venovať najmä televíznej tvorbe, spomedzi ktorej vyniká napríklad film Pštrosí večierok. Podľa predlohy Ivana Bukovčana ho nakrútil herec a režisér Július Pántik v roku 1969. Umeleckou hodnotou, ale aj obľúbenosťou medzi divákmi vyniká filmové spracovanie románu Františka Hečka Červené víno. Andrej Lettrich ho nakrútil v roku 1972, nový zostrih známej vinohradníckej ságy bol dokončený o štyri roky neskôr. V roku 1976 si Krížiková zahrala aj v satirickej komédii Jozefa Režuchu s názvom Pozor, ide Jozefína!

Na nedávnom spomienkovom večere sa pred hostí postavila aj jej dlhoročná kamarátka a kolegyňa Eva Večerová. Tá opísala ich spoločné vtipné príhody.

Na snímke dcéra Barbora Zvaríková, ktorá prečítala dojímavý list od prezidentky Zuzany Čaputovej. Zdroj: Miro Miklas

„Táto múza, to sa dnes už vôbec nenosí, bola pre mňa mentorka, mama. Táto dáma mi pootvorila srdce a vďaka nej som sa veľa naučila. Bývali sme spolu takmer dennodenne, učila ma nielen to, ako v komédii ukončiť vetu, aby vtip vyšiel. Jednoducho ma učila životu. Táto pani ma naučila jednej veľkej neresti – piť šampanské, dodnes ho milujem (smiech). Našťastie, v Seredi vymysleli nealkoholické, takže je to v poriadku, môže sa vypiť aj 5 fliaš, nič sa nedeje. Keď sme si spolu robievali také babince a chcel prísť aj nejaký pán, musel si dať šatku,” prezradila Večerová, ktorá si s Evou prežila nezabudnuteľné momenty aj mimo práce.

„Táto pani so mnou budovala, murovala, stavala. Si predstavte, že na Žabom majeri ráno o 6. hodine, kde sú samí robotníci, je Krížiková s Večerovou a idú kupovať betónové stoly, ktoré mali nohu a taký kruh. Do dnešného dňa ho mám. Ja som si kúpila väčší, ona, samozrejme, menší, lebo z Dunajskej ulice sa sťahovali na Timravinu 4, dodnes si to pamätám. Ona mala rapidku, ja som mala 110 R, naložili sme to do auta, vyložili. Ona nemala žiadny problém, bola živel! Bola veľmi múdra,” nešetrila chválami a pokračovala.

Eva Krížiková a Juraj Slezáček hviezdili v predstavení sedem rokov. Zdroj: Archív SND

„Táto pani – všetko z nej sršalo, ona bola taká normálna a prirodzená, a pritom taká úžasná! Jeden z najkrajších zážitkov, ktoré som pri nich zažila s Feďom (manžel František Zvarík, pozn. red.), bol, keď sa sťahovali z Dunajskej ulice. Byt bol už úplne prázdny, na zemi bol malý košík. Feďo odrazu zobral husle, Eva otvorila košík, tam boli poháre na šampanské a Feďo začal hrať. Viete si to predstaviť v tom prázdnom byte – tá melódia huslí sa niesla neskutočným spôsobom. Mali psíka, on s Feďom spieval. Vtedy sa akoby zastavil čas. Niekedy sú také momenty, že niekde ste a skutočne sa zastaví čas a vy si uvedomíte, že to je krásne, nezabudnuteľné, ale také človečenské, také prirodzené, že tieto osobnosti, s ktorými som mala tú česť fungovať, ďakujem im za to! Eva mi naozaj dala veľmi veľa,” povedala.

„Evička bola jedna dáma aj v tom, že so svojím nádherným okrúhlym veľkým zadkom dokázala prísť, na to nikdy nezabudnem, v koženom tmavohnedom kostýme, k tomu mala štekle na 10-centimetrovom opätku, v hre DPOH – zrazu vplávala na javisko a hľadisko ostalo v tom momente ticho. Lebo tam prišla jedna baba, ktorá vedela niesť svoje nádherné okrúhle telíčko a nikdy sa za to nehanbila. Stále to hovorím, netreba sa hanbiť, treba to len vedieť nosiť a potom je všetko v poriadku. Som veľmi šťastná, že som túto dámu stretla. Že som s ňou mohla byť na javisku, v televízii, vo filme, v rozhlase a hlavne, že som mohla byť súčasťou jej rodiny,” dodala.