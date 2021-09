Evu Varholíkovú vnímali ľudia iba ako dcérenku bývalého ministra Alexandra Rezeša († 53). No po smrteľnej nehode, ktorú v roku 2012 spôsobila na maďarskej diaľnici, si už vyslúžila inú nálepku, ktorá sa s ňou bude vliecť do konca života. Deväť rokov o tom, čo sa skutočne stalo, mlčala. Až doteraz.

Eva Varholíková dostala za nehodu, pri ktorej zahynuli štyria ľudia, 9 rokov. Po šiestich ju však prepustili. O detailoch, ktoré sa v ten deň prihodili, nedokázala dlho hovoriť. Nakoniec sa však rozhodla dať všetky svoje pocity na papier a všetko vyrozprávať v knihe Chcela by som vrátiť čas, s napísaním ktorej jej pomohol Štefan Šperka. V knihe sa nechce „vyviniť“ z toho, čo zapríčinila, ani sa hrať na obeť. Jednoducho sa iba rozhodla dať to všetko zo seba von. A hoci trest si odsedela, do konca života bude vo svojom vnútri pykať za to, čo sa udialo.

Eva Varholíková počas príchodu na jedno zo súdnych pojednávaní. Zdroj: archív

„Či mi to dnes niekto uverí, alebo nie, plne si uvedomujem, čo som v osudný deň spôsobila. Keby som mala tú moc, vrátim čas. Doteraz som mlčala, nehovorila som o tom, nemala som silu znova do najmenších podrobností spomínať na deň, ktorý navždy zmenil životy ľudí, ktorí pre moje fatálne zlyhanie prišli o to najcennejšie,“ píše sa v knihe, v ktorej Eva prvýkrát opísala, čo sa dialo pár sekúnd pred smrteľnou nehodou a bezprostredne po nej.

„Stačí jedna sekunda a opäť cítim vôňu vo svojom aute, keď v ňom sedím a pozerám sa pred seba. Vidím len dlhú cestu, ktorú lemujú reflektory vozidiel idúcich oproti. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa udalosti práve na tejto ceste mali stať momentom, ktorý už nikdy nevymažem z mysle,” vrátila sa Varholíková do roku 2012. ,,Zrazu sa z tmy vynorí malé vozidlo. Oboma rukami schmatnem volant, zatváram oči a všetkou váhou, ktorú v nohách mám, dupem na brzdy a len čakám na okamih, keď budem môcť otvoriť oči a pozrieť sa, čo sa vlastne stalo. Boli to sekundy, minúty či hodiny? Neviem,“ pokračovala v hrozivých spomienkach.

Oporou na pojednávaniach jej bola mama, s ktorou neustále udržiavala očný kontakt. Zdroj: archív

,,Netušila som, že je moje vozidlo na streche. Cítila som len to, že niečo nie je v poriadku. Telom mi pulzovala jediná úloha, dostať sa zo stiesneného priestoru plechového väzenia. V šoku som ešte dokázala nahmatať kabelku, ani neviem, prečo som ju hľadala. Zadné okno, z ktorého zostali iba rozsypané črepiny na ceste, bola pre mňa jediná cesta von. Vonku nebola hmla, ale moje videnie prekrýval mliečny filter. Všetko vám je ukradnuté a jednoducho sa chcete čo najskôr dostať preč z vraku, ktorému ste pred niekoľkými minútami hovorili auto. Auto, s ktorým som túto maďarskú diaľnicu prešla z Košíc do Bratislavy a naspäť stovky ráz,“ opisovala udalosti, ako si ich pamätá. Na to, ako sa dostala z vraku von, si však vôbec nespomína. „Dodnes si pamätám na masívny plameň v diaľke, pričom mi stále nedochádzalo, čo sa stalo. Správanie po nehode pripisujem lockdownu mysle. Veľa ráz sa ma pýtali, na čo si pamätám, žiadali ma, aby som detailne opísala muža, ktorý bol pri mne po nehode ako prvý a hovoril mi, čo som spôsobila, no ja vidím iba siluetu, ktorá ukazuje na plamene šľahajúce z druhého auta. ‚Pozri sa, toto si spôsobila!‘ povedal mi mužský hlas expresívnejším tónom, ktorý som nedokázala identifikovať, a pritom išlo o môjho partnera Lukáša. Išiel za mnou v druhom aute a bol to práve on, kto bol pri mne ako prvý a povedal mi, čo sa stalo. Všetko, čo nasledovalo po nehode, už bolo ako z policajnej knihy. Prišli muži zákona, dali mi fúkať, nasadili mi studené putá. S istotou som vedela, že toto nie je dobré a už nikdy ani nebude,“ pokračovala Eva, ktorá si však na samotný náraz dodnes pamätá iba matne.

„So svojím osudom sa učím žiť 365 dní v roku. Pocity spracovávam každý deň akoby od nuly.“ Kniha, ktorá sa do predaja dostáva 27. septembra, obsahuje aj úryvky z jej denníka, ktorý si v base pravidelne písala. A ako Varholíková viackrát opakuje, nejde o žiadne očistenie sa pred svetom. Všetko, čo sa stalo, jednoducho musela zo seba dostať von. Životy nevinným ľuďom, ktorí v aute uhoreli, už nikdy nevráti a s týmto pocitom bude fungovať už navždy.