Šesť rokov si Eva Varholíková, dcéra niekdajšieho veľkopodnikateľa Alexandra Rezeša, odpykávala trest v budapeštianskej väznici. V roku 2012 na maďarskej diaľnici spôsobila tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej zomreli traja ľudia a štvrtá žena skonala v nemocnici. V roku 2018 ju pustili na slobodu. A postupne sa všetko na dobré obrátilo. Konečne mohla byť so svojimi dcérami a dokonca si našla aj nového priateľa.

Eva sa v roku 2019 rozišla s o 10 rokov mladším Matejom. Zdroj: INSTAGRAM

Jej nový objav Matej bol od nej minimálne o desať rokov mladší a zo Senca za ňou pravidelne cestoval do Košíc. Zaľúbenci pridávali na sociálnu sieť mnoho romantických fotiek, no odrazu akoby uťalo. V roku 2019 prišiel rozchod. Do ďalšieho vťahu sa bleskovo nehrnula. Ďalší muž, ktorý jej pomotal hlavu, sa v jej živote ukázal len nedávno. A dneszverejnila už aj jeho meno. Jakub je osobný tréner s poriadne vymakaným telom. Varholíková sa dokonca už pochválila aj ich prvou spoločnou fotkou... A... nepripomína vám trochu Alexa Brantnera z Komisára Rexa?

