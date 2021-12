Diváci markizáckej Farmy boli svedkami mimoriadne napínavého finále. Najviac do tuhého však začalo ísť počas záverečného vedomostného kvízu. Hoci Eva vyhrávala, postupne sa ocitla s Dávidom a Mesutom na rovnako nízkej úrovni a o víťazovi napokon rozhodla otázka, koľko kilogramov bronzu použili farmári na výrobu zvona. Eva si tipla, že 40 kg, Mesut zas 35 kg. A správnu odpoveď mal on. Fanúšikovia však začali poukazovať na to, že výhra išla do zlých rúk. „Aj keby zvon vážil 10 kg a oni roztavia 50 kg bronzu, tak proste použili na výrobu 50 kg! Nikto sa nepýtal, koľko ostalo odpadu! Keby chceli jednoznačnú odpoveď, tak otázka mala znieť, koľko kg váži výsledný zvon, ktorý ste odliali,” ozývali sa nespokojní diváci. Čo na to všetko hovorí hlavná aktérka Eva?

Finále 13. série reality show FARMA. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Od finále sa stále rieši len toto. Samozrejme, že som mierne nahnevaná, ale som nahnevaná najmä na seba, že som neodhalila ten chyták. Videla som miliónkrát video, kde je povedané, že na odlievanie zvona bolo použitých 40 kg bronzu. Mrzí ma, že v ďalších častiach neodznelo, že samotný zvon má 35 kg. Bolo nám to povedané, no neodznelo to v telke. Všetci sme vedeli, že ten zvon váži 35 kg. Mrzí ma, že tá otázka bola formulovaná zle. Keby bola otázka, koľko kg vážil zvon, 35 kg dám, lebo to som vedela aj ja. Išlo tam o to, koľko bolo použité na zvon. Ja som to brala ako celkový základ, ktorý sme používali. Preto som dala 40 kg. Martin sa ma potom aj pýtal, či neviem, koľko vážil zvon. Bol to chyták a ja som ho neodhalila,” reagovala Eva.

„Teší ma, že sa za mňa postavili moji fanúšikovia. Niekde som si dokonca prečítala, že už mám aj právnikov najatých… neviem o tom, ale dobre vedieť. Kazí to však celkový dojem z Farmy. Celé to kazí táto kauza. Mala som viac zabodovať v predchádzajúcich otázkach a k tejto otázke sme sa nemuseli ani dostať a riešiť to. Na šou som nezanevrela, išla by som opäť. Bola by som rada, keby to ľudia brali tak, že Mesut vyhral a je to tak,“ dodala.

