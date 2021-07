Aj keď má Eva Máziková už 71 rokov, srší energiou a vitalitu by mohla rozdávať. Dokonca, nemá problém obliecť si dráždivý kostým, dierované pančuchy, nahodiť hlboký výstrih a zahrať si upírku, ktorá šéfuje v nevestinci. Takto sa objavila v jojkárskom Uhorčíkovi na jeseň tohto roku. V minulotsi už niekoľkokrát prekvapila svojou vizážou a inak tomu nebolo ani teraz.

Speváčka Eva Máziková na snímke z roku 2010. Zdroj: Šimončík Braňo pre EMMU 6/2010

"Ešte jedna kávička a nasadám do auta smer Svit! Konečne sa uvidíme aj naživo. Od 17-tej vám niečo zaspievam a trochu si pokecáme. Príďte sa pozrieť do Svitu a zaspievajte si so mnou. Bude aj "Iná žena"..." lakála fanúšikov cez uplynulý víkend Máziková, ktorá tak po dlhej dobe zavítala z Nemecka, kde roky žije s manželom, na Slovensko. Eva okrem toho zverejnila aj fotku, na ktorej sedí na gauči so šálkou kávičky v ruke.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby vám jej "vizáž" doslova nevypálila zrak. Eva si totiž výrazne dopomohla úpravou fotky a tak pôsobí až príliš dokonale. Speváčke totiž nevidno ani jednu vrásku a táto retuš alebo aplikácia, ktorou vylepšila záber, ju omladila aj o 20 rokov.

"Konečne dnes opäť spolu s vami. Vo Svite bude dnes veselo. Ešte posledné dolaďovačky a ideme na to," dodala a ukázala ďalšiu fotku - spoločnú selfie s manažérom Norom.

Anketa Prehnala to podľa vás Máziková s retušou tváre? Áno 78% Nie 22% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: