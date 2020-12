Stálica slovenského šoubiznisu Eva Máziková je známa svojou živelnou povahou. Síce už dlhé roky žije v Nemecku, no často chodieva domov za prácou. Inak to nebolo ani teraz. Speváčka prikývla zahrať si epizódnu postavu v jojkárskom seriáli Uhorčík.

Eva má nové vlasy. Zdroj: Instagram E.M.

Temperamentná Máziková stvárni Evu, majiteľku upírskeho nevestinca, do ktorého zavíta Tomáš Uhorčík, ktorého hrá René Štúr. Počas celého natáčania sršala temperamentom a pôsobila, akoby mala energie za troch. Najskôr prešľapovala v sude, počas čoho sa všetkým vybavila jej slávna scénka z filmu Pacho, hybský zbojník a potom sa spolu s kolegyňami pustila do vypočúvania chyteného hosťa. Aj keď sa v televízii objavila len na niekoľko minút, stálo to za to. S Uhorčíkom si stihla aj zatancovať a aj zaspievať. Treba však uznať, že na to, že má po sedemdesiatke, nohy jej môžu závidieť aj mladice.

Mohlo by vás zaujímať: