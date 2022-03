Eva Máziková (72) ešte pred pár dňami povzbudzovala súťažiacich v tanečnej šou v Bratislave, no krátko na to sa zbalila a odletela do slnečného Dubaja. Odtiaľ všetkých pozdravila.

Máziková patrí medzi ďalších Slovákov, ktorí si to namierili na svetovú výstavu EXPO do exotického Dubaja. „Sme na pláži, v mori, ale voda je dosť studená. No nič to. Slniečko je silné, preto som si dala ručníček, aby som si nezničila vlásky. Každá baba to vie,” pochválila sa Máziková v krátkom videu na Instagrame. Okrem toho zverejnila aj fotku, ako pózuje vo vode. Speváčka sa ukázala v plavkách, no na sebe má priesvitné čierne tričko. Napriek tomu, že už má po 70-ke, nehanbí sa na sociálnej sieti, kde sa predviedla takto letne odetá.

Eva Máziková Zdroj: Archív NMH

