Eva Máziková (72) opäť zavítala na Slovensko kvôli fanúšikom. Čakali ju tu vystúpenia, v rámci ktorých potešila aj fanúšikov v Poprade. A tam to riadne roztočila.

Eva Máziková je síce už v Miláne, kam odletela vo štvrtok popoludní, no ešte v stredu sa zabávala na námestí v Poprade. Tam si jej vystúpenie prišlo vychutnať množstvo ľudí. „Obrovské ďakujem za krásny zážitok v Poprade. Ďalšie plné námestie, na ktorom ste aj vy dali najavo, že sa viete baviť! Ďakujem za pozvanie a čoskoro sa teším na vás na ďalšom krásnom mieste na Slovensku! Vaša Eva,” napísala Máziková na Instagrame. Speváčka zaspievala aj svoj legendárny hit Každý deň je zo mňa iná žena a na pódiu to poriadne roztočila. A to má už po 70-ke a na nohách mala sandále na opätku.

Máziková pred časom v Dubaji. Zdroj: instagram.com/evamazikovaofficial/

