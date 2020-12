Aj keď má Eva 71 rokov, srší energiou a vitalitu by mohla rozdávať. Dokonca, nemá problém obliecť si dráždivý kostým, dierované pančuchy, nahodiť hlboký výstrih a zahrať si upírku, ktorá šéfuje v nevestinci. Takto sa objavila v jojkárskom Uhorčíkovi. Odvahu jej treba určite závidieť, len škoda, že televízia, ktorá zverejnila jej fotky na sociálnej sieti, zabudla snímky čo i len trochu vyretušovať. Je síce úplne normálne, že každá žena starne a patrí to k životu, no stačila iba malá úprava, ktorá by týmto záberom vôbec neuškodila. Všetci si tak mohli detailne obzrieť Mázikovej dekolt.

Eva Máziková si zahrala v seriáli Uhorčík. Zdroj: TV JOJ