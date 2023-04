Chalupová herecký talent uplatnila nielen na javisku SND, ale aj vo filmoch a v televíznych snímkach. Začiatkom 70. rokov 20. storočia sa stala členkou divadla Poetická scéna. S kolegami naštudovala drámu Manon Lescaut, ktorá sa reprízovala rekordných 150-krát. Intenzívne sa venovala aj štúdiu básní a recitáciám. Motto, ktorým sa v živote riadi, je, že „krása spasí svet“. „Mala som 11 rokov, a keď som dočítala všetky rozprávky, siahla som po románe Idiot od Dostojevského. Tieto slová som si zapísala do denníčka: Vo všetkom, čo nás obklopuje, je skrytá krása,“ prezradila v minulosti.

Herečka sa nedávno objavila v spoločnosti, keď prijala pozvanie na vernisáž obrazov známeho míma, choreografa a režiséra Milana Sládka (85). Eva Mária už z diaľky pútala na seba pozornosť v outfite noblesnej dámy. V bielych rukavičkách, s výrazným šperkom na krku a s prehodeným kožuchom cez plece mala eleganciu doslova na rozdávanie. Ako nám skromne priznala, stále sa venuje recitovaniu a má ešte jeden veľký sen.

„Mám sa dobre, všetko je po starom, som rada, že žijem. Život je nádherný, každé ráno, to je jedno, či je slnko alebo prší, alebo je tma, je úžasné žiť. Pripravujem si cédečko poézie. Chcela by som Janka Kráľa nahovoriť, od detstva ho milujem. On je podľa mňa najväčší básnik 19. storočia. Okrem toho chodím recitovať tam, kde ma pozvú. Je to moja vášeň. Pozývajú ma na oslavy SNP, v máji budem recitovať na Slavíne,” prezradila nám Chalupová s tým, že má ešte jeden sen, kým sa pominie z tohto sveta.

„Chcem nahrať poéziu, ktorá sa recitovala v 70. rokoch a potom, ako sa svet zmenil, aj ako reakciu na to, čo sa deje vo svete. Toto musím urobiť ešte predtým, ako sa pominiem. Veľmi mi na tom záleží,“ povedala nám Eva Mária. Tá sa na akcii stretla aj s Emíliou Vášáryovou, Hanou Gregorovou i so speváčkou Marcelou Laiferovou. Všetky dámy v rokoch ukázali, že aj po 70-ke môžu vyzerať skvele.



