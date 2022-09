Eva síce nepatrila k veľkým makačom, ale s ochotou vypomáhala v kuchyni, umývala záchod, kúpeľňu a prispievala inovačnými nápadmi. Farmári si však na jej adresu vždy niečo našli. Najprv bol obrovským problémom jej pes Dibuk, potom všetkým prekážalo, že často číta, následne ju ohovárali, že chodí na prechádzky, a tak to išlo stále dokola. Kým mnohí ľudia by takéto slovné útoky a šikanovanie už dávno vzdali a s plačom zutekali domov, ona sa statočne držala a dokonca vyhrala aj duel.

Eva vyhrala nedávny duel. Zdroj: TV Markíza

Bolo to však ticho pred búrkou… Pred obrovskou drámou, ktorá sa stala, mali farmári pohodový deň. Hospodár Martin prišiel s pomocníkom, ktorý ich naučil, ako pracovať so somárikmi. Okrem toho rúbali obrovský strom a ťahali do kopca ťažké drevo. Situáciu však neustále hrotili farmárka týždňa Alex a slúžka Natália, ktoré sa doslova neznášajú. Ich škriepky však boli nič oproti tomu, čo nasledovalo. Farmárov si večer k stolu zvolala Alica, ktorá chcela vedieť, ako sa im darí. Šimon sa ujal slova. „To, že dievčatá nepracujú, podľa mňa nie je pravda, keď môžu, tak nám pomôžu. Teda okrem Evičky,” povedal a v tom momente sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Eva vybuchla ako sopka, schmatla pohár a hodila ho o stôl. Ten sa rozbil a takmer trafil Šimona do tváre. „Nasral si ma teraz!” zvrieskla na neho a odišla. Všetci ostali v totálnom šoku. „Veď ho skoro trafila do hlavy!” reagoval vykoľajený Michal. „Ona je psychopatka! Daj sa liečiť!” komentoval to Minh. „Dávajte si pozor na ústa aj vy, dobre!” kričala Eva z diaľky. „Fyzické násilie je neprípustné,” zhodnotila okamžite Alica. „To nebolo fyzické násilie, ty krava!” kričala Eva, ktorá sa psychicky úplne zložila. Ľahla si na matrac, prikryla sa a spustila neutíchajúci plač. „Ču*ák vy*ebaný, všetci pomáhajú okrem Evičky. Napľujem vám do tých hrncov. Nas*ať vám všetkým! Tupci jedni primitívni. Urážať sa nenechám nikým z nich!” hovorila si pre seba úplne zúfalá Eva, ktorú si prekvapivo zastal Kristián a sám uznal, že to už voči jej osobe prehnali, pretože aj ona poctivo pomáhala.

Eve už pretiekol pohár trpezlivosti. Od nervov vzala hrnček, hodila ho o stôl a odišla. Takmer ním trafila Šimona. Zdroj: TV Markíza

„Môj pohár trpezlivosti pretiekol. Veľmi ľutujem, že som konala impulzívne, ale už to vykypelo. A tá posledná urážka možno nebola najväčšia a najhoršia zo všetkých, len bola tá prvá nad čiarou. Na obed ma podozrievali, že sabotujem prípravu a teraz sa striedali v urážkach a ponižovaní. Nemala som v úmysle nikomu ublížiť, potrebovala som len niečím hodiť o zem. Prvý predmet, ktorý bol poruke, bol keramický hrnček a hodila som ho o stôl smerom k Šimonovi, nie do neho,” vysvetlila neskôr Eva, ktorá sa rozhodla, že v spoločnosti takých ľudí to už viac nevydrží. Zbalila si veci a rozhodla sa zo šou definitívne odísť. Viac uvidíte už dnes na VOYO a zajtra na Markíze.

