Biologička Eva Schwardy z Košíc, ktorej IQ skóre prekonalo aj Alberta Einsteina, je niekoľkonásobná víťazka televíznych vedomostných súťaží a len nedávno ju diváci sledovali v Dueli šampiónov, kde svojimi vedomosťami odrovnávala súpera za súperom. Za svoju výhodu v boji o 75-tisíc eur považovala práve svoju nadpriemernú inteligenciu. „V minulosti som absolvovala v Mense IQ testy. Výsledné číslo ma šokovalo, nevedela som tomu uveriť a sama som sa zľakla. Byť takáto inteligentná prináša miestami pocity osamelosti,“ povedala o sebe. Jej verným spoločníkom je pes Dibuk, ktorého si zobrala aj na Farmu. Bol nadbytočným šteniatkom a ona mu darovala láskavý domov.

Od prvej časti však začalo byť každému jasné, že Eva do kolektívu určite nezapadne. Útla žena sa totiž od práce nepretrhne a na statku je viac-menej iba pre svoje nápady. To však ostatní rozhodne neakceptujú. Kameňom úrazu je aj jej psík, ktorý už stihol napadnúť viacerých súťažiacich. A aby nedochádzalo k ďalším uhryznutiam, Eva ho má neustále na vôdzke a chodí s ním na dlhé prechádzky. Je jasné, že chlapov, ktorí makajú od svitu do mrku, to nesmierne rozčuľuje a dochádza k neustálym konfliktom. Evka často plače a očividne sa nesmierne trápi. Aj preto jej mnohé farmárky neraz navrhli, prečo radšej nejde domov. A rovnako to vidia aj diváci.

„Čím väčšie IQ, tým väčší lajdák na robotu,“ reagovali na ňu fanúšikovia šou. „Začala som to pozerať kvôli Eve, lebo v Dueli bola výborná. Teraz som zmenila názor. Je arogantná, povýšenecká, lenivá. Úplné sklamanie. Ona neje mäso a nebude ho variť. Vidí len a len seba. Je neprispôsobivá, nemá žiadne empatické cítenie. Môže mať vysoké IQ, ale EQ nulové,“ napísala pani Alena. Dokonca sa ozvali aj jej susedia z Ťahanoviec. „Nechcite vedieť, ako sa ten pes správa na sídlisku, kde býva, ona ho absolútne nezvláda, už dávno jej ho mali odobrať! Postrach Ťahanoviec! Už ju má každý plné zuby, taký človek, čo má problém sám so sebou, by nemal mať psa, ona ho vôbec, ale vôbec nezvláda!“ zverila sa Bianka. „Pani Evička mi pred natáčaním povedala, že ona sa tam neprihlásila, ale bola pozvaná aj so psíkom,“ napísala zas pani Danuta. „Neverte všetkému, čo pani Evička povie. Príďte na Ťahanovce, ľudia vám viac povedia. Ona sa len prezentuje. Jej správanie je v skutočnosti des a hrôza, ona má svoj svet a viac ju nezaujíma a môže byť vedkyňa, aká chce. Bývam na tom istom sídlisku ako ona a poviem vám, že ľudia, hlavne psičkári, ju majú plné zuby, agresívny pes jej ujde, ale ona je pokojná,“ odpovedala jej Evina suseda Bianka.

A prečo sa Eva vôbec rozhodla ísť na Farmu? „Mňa nadchla možnosť uplatniť si niektoré nápady v podstate v chránenom prostredí. O ekologické hospodárenie sa zaujímam už dávno, mám certifikát permakultúrneho dizajnu. Mama síce má pri dome malú záhradku, ale nie vždy je nadšená mojimi nápadmi. Tu si to skúsiť môžem. Dokonca je to tu vítané,“ vysvetlila Eva Markovi Fašiangovi. Ako dopadne v Dueli, si pozrite už dnes večer na Markíze.