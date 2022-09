Super mozog Evka prišla na Farmu spolu so svojím psíkom. Ten sa však s niektorými súťažiacimi vôbec nezblížil. Skôr naopak. Neustále na nich útočí a šteká. Najväčší problém má s Baronom, Kristiánom a so Zenom. Toho dokonca uhryzol do nohy a okamžite ho musela ošetriť zdravotníčka. Viacerí sú za to, aby zo statku agresívny psík okamžite odišiel. Eva s tým však nesúhlasí a neustále ho bráni, že v minulosti zažil týranie a z človeka vie vycítiť, že nie je dobrý. Zakaždým, keď na jej štvornohého miláčika slovne útočia, sa rozplače a vidieť, že už to psychicky nedáva.

Dibuk na statku útočí na chlapov, Eva je z toho nešťastná. Zdroj: TV Markíza

Ak sa však problém nevyrieši, psík jednoducho bude musieť zo statku odísť. A s ním zrejme aj Eva, ktorá povedala, že bez neho by tam rozhodne neostala. ,,Ten pes tam nemá čo robiť, preč s ním!" napísala diváčka Siska. ,,V prvom rade by som to nedovolila, pokiaľ pes nie je socializovaný, ovládateľný majiteľom! Majiteľku veľmi nepočúva. Brechal aj po zvieratách," reagovala Petra. Viac uvidíte vo štvrtok večer na Markíze.