Farmári môžu dostať od hospodára Martina Bagara hocijakú úlohu, aj tak to vždy skončí erotikou. Však niet sa čomu čudovať, keď sa všetci povyzliekali a začali si telá maľovať jedlými farbami.

Aby si farmári opäť na statku okorenili život, hospodár im priniesol jedlé farby a mohli sa realizovať v rámci bodypaintingu. Ženy sa povyzliekali do plaviek a muži sa na nich mohli začať realizovať. Vladko vyfasoval Evu a počas toho sa zrejme poriadne rozohnil, pretože si odrazu kúsky farby nakvapkal na svoje bradavky a doberal si ju, aby mu to zlízala.

Odrazu všetci skandovali meno Eva a natoľko ju to nakoplo, že Vladovi vyhovela. ,,Mal som vďačnú modelku Evičku, veľké plátno, asi najväčšie z Farmy, takže som mal, kde prejaviť kreativitu,“ priznal. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

Farmári si maľovali telá. Zdroj: tv markíza