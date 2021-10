Z Ernesta ide energia a je to skvelý hudobník, no od nepamäti bojuje s kilami navyše. Aký má vzťah k cvičeniu? „Stačí kamera na mňa a… je tu dôkaz, že k tomu mám ,úplne vrelý‘ vzťah,” zasmial sa Ernest. Možno málokto vedel, že sa pokúšal chudnúť.

Silvia a Ernest Šarköziovci. Zdroj: Emil Vasko

„Pred piatimi rokmi som schudol 60 kíl. Každý deň som chodil do fitnescentra. Jedného dňa som až toľko cvičil, že som odpadol, a vtedy som s tým, bohužiaľ, prestal. Nevydržal som. Teraz som tak na tom, že keď schudnem a pozriem sa do zrkadla, tak sa tak zľaknem, či nie som nejaký chorý. Idem potom hneď do chladničky a začnem jesť. Mám asi nejaký psychický problém, už asi nič neschudnem,” smial sa Šarközi v jojkárskom Top Stare.

„Nie, on je iba hypochonder. Je zdravý, ale hypochonder je teda poriadny,” reagovala manželka Silvia. „Nechceme, aby schudol. On keď schudol, nebol s ním žiadny život. Nevládal, bol nervózny, stále spal! Takto ako je, je vo svojom živle, takto sa cíti dobre,” pokračoval Primáš Štefan Picúr Banyák. „Keď som schudol, necítil som sa lepšie, teraz sa cítim, chvalabohu, dobre,” dodal Ernest.