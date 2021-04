FOTO Erika so Števom a Nela s Filipom sa čoskoro SŤAHUJÚ: TAKTO už pokročili ich LUXUSNÉ STAVBY ×

Erika Judínyová (50) s manželom Števom Skrúcaným (62) niekoľko rokov stavajú svoje nové hniezdočko lásky. A ich luxusný dom sa už pomaly rysuje. Za to u Nely Pociskovej (30) a Filipa Tůmu (42) sa to akosi nehýbe. Len nedávno si kúpili starú vilu v lukratívnej časti Bratislavy, ktorú idú od základov rekonštruovať. Zatiaľ to však vyzerá, že tak skoro sa sťahovať nebudú.