FOTO Erika Judínyová si vstúpila do svedomia: Po týždňoch smiešnej vizáže sa ukázala TAKTO!

Erike Judínyovej sa v máji tohto roka obrátil život naruby a spolu s manželom Števom Skrúcaným sa stali rodičmi. Dcérka dostala meno Ella a spokojným rodičom robí len a len radosť. Erika je však stále súčasťou aj obľúbenej Smotánky. Po pôrode sa začala obliekať úplne inak a dráždivým kúskom dala zbohom. Za posledné týždne to však pred kamerami nevyhrala. Raz mala baloniak ako od Columba, potom bielu teplákovú súpravu a k tomu čižmičky, najhoršie to ale bolo s jej účesom.

Erika Judínyová v teplákovej súprave. Zdroj: tv markíza

No teeaz konečne trafila do čierneho. Nahodila biely perfektne sadnúci kostým s béžovým topom a lodičkami. Jemne zvlnené vlasy a decentný mejkap jej nesmierne pasovali. Vkusným výstrihom rozhodne nič nepokazila. Určite, to ocenili aj diváci pri televíznych obrazovkách.

