Aká by to bola sobota podvečer bez tých naj pikantérií zo slovenského šoubiznisu pod taktovkou Eriky Judínyovej? Tá opäť prekvapila šatami. Zatiaľ čo v ostatnom čase sa pred kamerami ukazovala v dlhých a niekedy až priesvitných šatách, najnovšie stavila na krátke. A táto zmena bola viac ako príjemná. Moderátorka sa predviedla v svetlých trblietavých minišatách s odhalenými ramenami, v ktorých vynikol jej megavýstrih. No keď sedela, veľa nechýbalo a ukázala by aj to, čo nechcela.

Erika nedávno nahodila priesvitné oranžové šaty, ktoré jej veľmi pasovali. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZl6Fwnr75u/

V každom prípade Judínyová, ktorá má necelé dva roky po pôrode, takáto odvážna od narodenia dcérky Elly ešte nebola. Treba uznať, že jej to veľmi pristalo, čo si všimli aj diváčky. „Pekne oblečená, super postava, skrátka,“ napísala diváčka Irena. „Tak v tomto jej to veľmi pristane, je krásna,“ doplnila ju istá Jitka. „Wau, dnes super outfit,“ pokračovala Miriam.

Erika Judínyová si ide skúšať šaty do Smotánky. Vybrala si tie oranžové!

