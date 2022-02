Erike Judínyovej sa v máji 2020 obrátil život naruby. Narodila sa jej dcérka Ella. Tá je pre ňu celým vesmírom a materstvo si nevie vynachváliť. Veľká zmena to bola aj pre jej manžela Štefana Skrúcaného, z ktorého sa stal už štvornásobný otecko. A hoci oslávil 61 rokov, rozhodne patrí medzi najvitálnejšieho tatka nášho šoubiznisu. Čo sa však týka ich súkromia, to si vždy prísne strážili. Aj preto moderátorka v decembri minulého roka všetkých prekvapila, keď si po rokoch už aj ona založila profil na Instagrame.

Prvá fotka, ktorú Erika zavesila na Instagram. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXJpMUXIn2-/

A odvtedy pravidelne pridáva fotky zo svojho súkromia a fanúšikom tak dovoľuje nazrieť aj do svojho sveta mimo kamier. „Ahoj, už som tu aj ja medzi vami. Vitajte na mojom profile,” napísala presne 6. decembra k prvej fotke s kocúrikom, ktorú pridala. O štyri dni neskôr pridala fotku s dobrým kamarátom a dlhoročným kolegom Jánom Tribulom. Vtedy si tí, ktorí ju dali sledovať, mysleli, že obsahom jej profilu budú iba zábery podobného typu. No rýchlo zistili, že sa veľmi mýlili. Postupne totiž začala odhaľovať svoje súkromie. Pochválila sa fotkou, ako ide s dcérkou do salóna a na Vianoce dokonca zverejnila zábery otecka Števa s Ellou v náručí pri stromčeku.

Erika Judínyová sa s fanúšikmi delí o súkromie. Už viackrát ukázala, ako ich dcérka Ella rastie. Na fotke s ocinom Števom Skrúcaným. Zdroj: Instagram Erika Judínyová

Obrovský úspech však zožala záberom, ako jej dcérka uprene hľadí na televízor. „U nás sa na Štedrý deň pozerá Markíza. Mama varí, Ella spoznala 21-ročného ,tatu‘ vo filme Plavčík a Vratko. Už kultová rozprávka z roku 1981,” napísala. Sviatky v nej prebudili však čoraz väčšiu nostalgiu a fanúšikov potešila aj roztomilou snímkou, ako vyzerali jej úplne prvé Vianoce: „Moje prvé Vianoce a hneď v kroji.”

Okrem šťastných chvíľ sa však s fanúšikmi delí aj o tie smutnejšie momenty. „Celé roky boli v našej rodine šťastné. Rok 2022 sme však začali nečakane smutne. Pochovali sme dôležitého člena našej rodiny, mladšiu sestru mojej maminy. Krstná mama, odpočívaj v pokoji. V našich srdciach a spomienkach ostaneš navždy," vyliala si srdce. Najväčšiu radosť jej však robí to, keď sa môže hrdiť svojou milovanou dcérkou. Obrovský úspech zožala jej nedávna fotografia, ako vzala Ellu prvýkrát ku kaderníkovi či video, ako s dcérkou ocko Števo šantí na saniach. „Prvá Ellina sánkovačka v Tatrách a ,tata‘ v akcii.” Veľký pozor si však dáva, aby ani raz dcérku neukázala do tváričky. Keď bude staršia, možno spraví výnimku a celému Slovensku ukáže, či sa Ella viac podobá na tatina alebo na ňu.

Prečítajte si tiež: