Erika vždy rada experimentovala a do Smotánky si často obliekala vyzývavé či extravagantné outfity. Keď otehotnela, začala sa obliekať úplne inak. Prednosť dávala dlhým elegantným šatám a diváci ju nestíhali chváliť. Po pôrode sa však postupne opäť vrátila k módnym kreáciám. V sobotu sa pred kamery Smotánky postavila v modeli od návrhára menom Pavol Dendis. Diváci však pochopenie pre jeho štýl akosi nemali. „Halloween sa blíži, tak sa Erika už s predstihom pripravuje,“ komentovala jej štýl diváčka Libuša. „Za čo ste sa jej pomstili?“ reagovali ďalší. „Erika je krásna žena, no v tomto outfite vyzerá ako strašiak do maku,“ zhodli sa viacerí diváci. A čo na ňu hovoríte vy?

Erika sa nedávno predviedla v legínach a vyzývavom zelenom saku. Zdroj: Instagram E. J.

