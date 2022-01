Judínyovej sa v máji 2020 obrátil život naruby. Narodila sa jej dcérka Ella. Tú prvýkrát ukázala verejnosti pred rokom, v decembri 2020, keď sa s ňou objavila v závere markizáckej relácie Smotánka, ktorú moderuje. „Naše veľké dievčatko s radosťou objavuje svet a začína mať pravidelný kontakt aj s iným ako materinským jazykom. We love you, Ella! Ďakujeme,“ napísala Judínyová na svojom Instagrame k rozkošnej fotke svojho dievčatka. Tú vyfotila na detskom ihrisku. V bielej bunde s uškami na kapucni jej to veľmi pristalo.

Erika Judínyová pred kamerami v LEGÍNACH: Čo hovoríte na TENTO OUTFIT?