Odkedy má moderátorka Erika Judínyová (52) profil na Instagrame, občas sa pochváli aj fotkami svojej rozkošnej dcérky Elly (3) a fanúšikom tak dovolí nazrieť čo-to do svojho súkromia. Jej malá princeznička, ktorú vychováva spolu s manželom Števom Skrúcaným (63), je už riadna slečinka.

Milované dievčatko Judínyovej a Skrúcaného Ella oslávilo v máji už tri roky. A keďže to nie je už žiadne malé bábätko, Erika ešte pred rokom zverejnila Elline podarené zábery z návštevy kaderníčky. Krátko nato ju vyfotila, ako behá v maminých topánkach, a potom jej malá princezná siahla po „chanelke“. Nešlo však o skutočnú kabelku, ale o papierovú tašku z nákupu kabelky tejto luxusnej značky.

Erika Judínyová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqNOftVqj20/

No a najnovšie sa moderátorka markizáckej Smotánky pochválila rozkošným videom svojej malej dcérky. „Ella si užíva leto,“ napísala Judínyová na svojom profile na Instagrame a priložila skutočne milé video. To zachytáva jej malú princezničku, ako si užíva v detskom bazéne pri šmykľavke. Malá parádnica má na sebe klobúčik rovnakého motívu ako plavky s volánikom. V ruke si nesie ružovú krhličku. No, nie je rozkošná?

