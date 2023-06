Erik, členom spoločenstva Milosť ste už štyri roky. Prečo ste sa doň rozhodli vstúpiť?



- Pretože vyznávajú kresťanské hodnoty založené na Biblii, na Božom slove a to je ten základ, na ktorom aj ja staviam svoj život. To je ten pevný bod, od ktorého sa odrážam, aj výchovu detí a celkovo môj postoj k svetu, čo sa deje. Som vďačný Bohu za toto spoločenstvo, že vyznáva tieto konzervatívne kresťanské hodnoty, vyučuje sa tam Božie slovo, je tam veľmi dobré vyučovanie aj pre deti. Celkovo je to moderné, je tam aj kaviareň, besiedky pre deti a moderné chvály, takže je to prispôsobené ľuďom v súčasnosti. Vedia tam prijať Božie rady, ktoré sú v Biblii takým jednoduchým spôsobom, keďže sú na to povolaní ľudia Bohom - pastori - ktorí vedia ľuďom sprostredkovať pravdy, ktoré sú v Božom slove. Vnímam to veľmi pozitívne. O Milosti sa popísali rôzne veci, no ideálne je, keď sami ľudia sa prídu presvedčiť a spravia si názor.



Kresťanské piesne ho zlákali do tanca. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Čo hovoríte na medializované informácie, že ide o radikálne spoločenstvo, kde sú vyhranené názory, panuje v ňom neznášanlivosť proti ostatným, dokonca je označované ako sekta?



- Tak sekta... Treba si definovať čo to znamená, ale sú to úplne obyčajní ľudia, ktorí milujú Boha, chcú žiť dobre, morálne, ktorí chcú mať dobrú zdravú rodinu, takže za mňa je to úplne v poriadku. Proste sú to biblicky veriaci kresťania, bežní a normálni ľudia, žiadna sekta. Ale ako hovorím, je potrebné, aby sám človek hľadal a nesúdil povrchne podľa toho, čo číta alebo počúva, ale sám sa prišiel presvedčiť.



Cítite, že váš život sa zmenil, odkedy ste členom Milosti?



- Určite áno. Minimálne to, čo môžem poradiť ľuďom, ktorí nepoznajú Bibliu, tak nech si len prečítajú Nový zákon a keď si to začnú čítať, tak tie pravdy, prečo Ježiš prišiel na zem, zrazu sa im otvoria oči. Chodil som do tradičnej cirkvi, ktorú, samozrejme, neodsudzujem, každý ma nejaké pochopenie Biblie, je to nejaká tradícia, ktorá sa predáva z generácie na generáciu, ale toto je spoločenstvo, kde sa výlučne vyučuje Božie slovo a držíme sa len Božieho slova a možno preto sa hovorí, že je nejaké radikálne.



Aké pravdy teda nasledujete?



- Božie slovo má obrovské benefity pre život človeka, praktické rady, ktoré človek využije v rodine či v manželstve. Ježiš učí tie dôležité pravdy, čo je to láska, on samotný bol tou láskou. Aká je väčšia láska, ako keď človek položí život za svojich priateľov, ako Ježiš položil za nás? On priniesol spásu a nádej, že život sa smrťou nekončí, ale že je nejaká večná perspektíva. Toto sú tie pravdy, ktoré my nasledujeme, že Biblia učí to, že človek nevie prijať spasenie nejakým vlastným rozumovaním alebo skutkami, ale prijíma spásu vierou v spravodlivého Ježiša Krista, stáva sa spravodlivým cez neho. A toto sú pravdy, ktoré možno, keď človek počuje prvýkrát, tak nevie pochopiť a porozumieť. Človek si môže myslieť, že spasenie či záchrana ľudského ducha nie sú zo skutkov, ale z milosti a tak si môže robiť čo chce. Ale to nie je pravda. Je to o nasledovaní toho najväčšieho majstra Ježiša Krista. O tom je náš život, to sa snažíme robiť a hovoriť ľuďom o Božej láske a ja tam nevidím ani jedno negatívum.









