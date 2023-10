Eva Máziková dlhodobo žije v Nemecku, a tak sa jej asi ani jeden rok nestalo, že by nenavštívila populárny pivný festival v Mníchove – známy ako Oktoberfest. Speváčka zvolila kroj s hlbokým výstrihom, z ktorého jej takmer vypadli prsia. „Milí moji, prišla som na Oktoberfest, je pondelok – nádherný slnečný deň a utorok sa to už končí. Len vtedy tu budú všetci, a to nemám rada. Tak som si povedala, idem sa rozlúčiť s festivalom v pondelok. Pozdravujem vás,“ prihovorila sa Eva vo videu, ktoré zdieľala s kamarátmi a fanúšikmi na jej profile na Instagrame.

Eva Máziková na Oktoberfeste. Zdroj: instagram/evamazikovaofficial