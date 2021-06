Bývalá hlásateľka a spisovateľka Emma Tekelyová (68) prežíva smutné obdobie. Do psieho neba jej odišiel milovaný chlpáč Adam.

Tekelyová smutnú správu zverejnila na sociálnej sieti. „Pavúky pradú siete, púpavy hlavy vytŕčajú z trávy, západ slnka sa farbí do ružova. Držím v ruke tvoj obojok, všetko je tak ako včera, len ty tu nie si… Tak strašne mi chýbaš a nikdy to nebude inak,” vyliala si srdce spisovateľka pri zábere so svojím milovaným chlpáčom Adamom.

Emma Tekelyová Zdroj: instagram