Speváčka Emma Drobná (26) prijala nedávno pozvanie do Telerána, kde rozprávala o svojom novom letnom klipe Yeah Baby! Okrem toho však zabŕdla aj do súkromia a verejne povedala, prečo ju jej priateľ Filip Šebo volá moja žena.

Zaľúbenci Emma Drobná a Filip Šebo sa len nedávno vrátili z prenádhernej dovolenky na Ibize. ,,Bolo naozaj výborne. Nevyhľadávali sme ľudí, chodili sme po plážach, ktoré nie sú až tak známe. Užívali sme si, že sme niekde mimo, že sme mohli konečne vycestovať a krásne more. Požičali sme si auto a snažili sme sa spoznávať okolie. Filip tam už niekoľkokrát bol, tak sa mi snažil všetko ukázať,“ povedala moderátorom Telerána. Speváčka momentálne vydala nový klip k piesni Yeah Baby!, ktorý znie ako od zahraničnej interpretky. ,,Pieseň som začala písať už asi pred rokom a pol. Je to o tom, že máme dávať hlavne na svoj názor a že keď niekto sa snaží o niečo iné, tak stačí povedať okej, viem, o čo ti ide a môžeš ďalej pokračovať,“ opísala, o čom jej novinka je. Moderátori preto chceli vedieť, ako to má ona s Filipom.

Zaľúbenci Drobná a Šebo na dovolenke na Ibize. Zdroj: Instagram

,,My máme väčšinou podobné názory. A čo sa týka spoločne stráveného času, niekedy sa nevidíme celý deň, lebo on trénuje, ja mám tiež svoje aktivity a niekedy sme spolu celé dni,“konštatovala s úsmevom. Ďalšou novinkou v živote Emmy je to, že si výrazne skrátila vlasy. Ostrihala sa pre klip? ,,Nie, tie sme iba využili, keď už sú. Krátke vlasy mám už dlhšie. Treba trošku zmenu v živote... Každý, keď vyjde z tej svojej komfortnej zóny, tak ho to aj trochu posunie. Tak idem skúšať,“ vysvetlila. Adrianu Polákovú však na záver zaujímalo aj to, že prečo ju Šebo na mnohých fotkách označuje jeho ženou. Tak ako to je, mali skutočne tajnú svadbu? ,,Nedospelo to ešte,“ozrejmila Emma. Ktovie, možno časom.