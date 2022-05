Pani Emília Vášáryová stojí na divadelných doskách už úctyhodných 60 rokov. Takže kde inde by mala stráviť svoje okrúhliny, ak nie práve tam? V deň svojich 80. narodenín hrala predstavenie Dnes večer nehráme. „Duša umelca, herca, sa nezaprie a aj dnes večer sa pani Vášáryová postaví na javisko. Na jej želanie uvádzame inscenáciu Dnes večer nehráme, lebo v nej, na pozadí udalostí z novembra 1989, hráme o tom, aké je poslanie hercov a v širšom kontexte aj poslanie umelca vôbec. Je to divadelná rozprava o hodnote pravdy na javisku i v živote,“ uviedlo SND na svojej stránke v deň jej veľkého dňa, v stredu 18. mája.

Divadelné predstavenie "Dnes večer nehráme" v novej budove SND v Bratislave. Na snímke František Kovár, Emil Horváth, Emília Vášáryová, Ingrid Timková a Miriam Kičiňová. Zdroj: EMIL VAŠKO

V hľadisku sa objavila jej najbližšia rodina aj mnoho hereckých kolegov a priateľov. Kamila Magálová, sestra Magda Vášáryová, neter Hana Lasicová, Alexander Bárta, Henrieta Mičkovicová, Vera Wisterová, Adriana Kronerová, Vlado Kobielsky, Diana Mórová, Tomáš Maštalír či Táňa Pauhofová s manželom. Po skončení predstavenia nasledovalo neutíchajúce standing ovation na počesť pani Vášáryovej. Riaditeľka činohry Miriam Kičiňová sa hneď chytila slova. „Drahá Emília, ja nechcem hovoriť dlho. Jednak to nemáš rada a vlastne nechcem, aby to pôsobilo príliš štábne a oficiálne. Stojím tu ako 19. umelecký šéf činohry, ktorého si počas svojho života v divadle stretla. Matej Drlička je 17. generálny riaditeľ a to hovorí o tom, že veci zvonku sa veľmi menia, no niečo vnútri je stabilné. Chcem sa ti poďakovať za tú stabilnosť. Všetko najlepšie a veľa, veľa zdravia,“ povedala na pódiu. Slovami chvály nešetril ani Matej Drlička.

Veľkým prekvapením bola prítomnosť premiéra Eduarda Hegera, ktorý pani Milke prišiel zagratulovať s obrovskou kyticou priamo na javisko. „Vážená pani Vášáryová, je mi veľkou cťou, že vám môžem v mene Slovenskej republiky, v mene vlády SR, pogratulovať v tento krásny večer. Keď ste dnes začali hrať, tak ste povedali, že máte málo textu. My sme vám to aj uverili, ale vzápätí sme si uvedomili, že je jedno, koľko máte textu, lebo keď ste na pódiu a zoberiete do úst slovo, tak zavládnete tomu pódiu a je to umelecký zážitok pre každého diváka vás sledovať. Vo vás má slovenská kultúra naozaj poklad,“ povedal jej premiér a následne ho vystriedala Natália Milanová.

Na pani Emílii bolo vidieť, že z každej gratulácie je nesmierne dojatá. „Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Som veľmi rada, že ste prišli, veľmi si to vážim. Som rada, že sme spolu prežili tento večer, ktorého som sa tak bála, ani vám to neviem povedať, ale je to už za nami,“ poďakovala oslávenkyňa. Následne sa v priestoroch divadla konala súkromná oslava.