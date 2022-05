Ella z Novej Dubnice varila vo štvrtok. Na úvod divákom prezradila niečo o sebe. To, že má dieťa, už všetci vedeli, no potom všetkým vyrazila dych. „Môj syn sa volá Marko a má rok a deväť mesiacov. A moja priateľka sa volá Jana a má 22 rokov,” prezradila Ella a so svojou frajerkou sa nechala aj natočiť.

Ella si pre svojich hostí pripravila zaujímavé menu. Zdroj: tv joj

Na chalana vystrihaná Jana je od Elly o dobré dve hlavy nižšia, no výška v ich vzťahu nehrá žiadnu rolu. „V byte bývam s priateľkou tak pol roka a syna mám z predchádzajúceho vzťahu. Tým, že som nemala dobré skúsenosti s chlapmi, tak som si povedala, že risknem to a skúsim to s tým dievčaťom. Mne život so ženou vyhovuje,” netajila sa hostiteľka. Lukáš bol zvedavý, prečo jej to s chlapom nevyšlo. „Nemyslím si, že to nevyšlo preto, že neviem variť alebo tak. Ja som utiekla od neho. Prečo som odišla? O tom nechcem hovoriť,” reagovala Ella, ktorej sa začali tlačiť slzy do očí.